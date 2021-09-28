Минздрав предложил изменить список безрецептурных лекарств в Беларуси Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Министерство здравоохранения Беларуси предложило расширить перечень безрецептурных препаратов. Соответствующее постановление вынесено на общественное обсуждение. Оно проходит на Правовом форуме и продлится до 8 октября.

В обосновании сказано, что список намерены расширить за счет лекарств для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, заболеваний щитовидной железы, а также гормональных препаратов для лечения заболеваний носа и глаз, глаукомы.

«Это связано с тем, что указанные лекарственные препараты наиболее часто применяются у пациентов, которые являются пожилыми людьми, и которые имеют хронические заболевания. Указанная категория граждан входит в группу риска, поскольку наиболее восприимчива к заражению инфекцией COVID-19 и наиболее тяжело переносит данное заболевание», – говорится в обосновании Минздрава.

Также отмечается, что эти лекарства предлагают включить в перечень безрецептурных, чтобы людям не нужно было ходить в поликлинику за рецептами к врачам во время пандемии коронавируса.

Также проект предусматривает возможность покупать лекарства за полную стоимость без рецепта врача.

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