Владельцам авто, которые не прошли техосмотр, до 15 декабря необходимо заплатить аванс по транспортному налогу Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Владельцам автомобилей, которые не прошли техосмотр по состоянию на 1 января 2021 года, необходимо до 15 декабря заплатить аванс по транспортному налогу. Информация об этом размещена на сайте Министерства по налогам и сборам.

- Плательщиками авансового платежа за нынешний год признаются физические лица, за которыми по состоянию на 1 января 2021 года зарегистрированы транспортные средства, не получившие разрешения на допуск авто к участию в дорожном движении, за выдачу которого уплачена государственная пошлина, - написано в сообщении.

В ведомстве отметили, что до 1 ноября данные автомобилисты получат извещение по почте или же в личный кабинет.

- Обращаем внимание на то, что оплатить аванс по транспортному налогу можно и до получения извещения. Это можно сделать через систему ЕРИП, - уточнили в Министерстве по налогам и сборам.

Доплату транспортного налога за 2021 год надо будет сделать не позднее 15 ноября 2022 года на основании извещения налогового органа, которое будет направлено плательщикам не позднее 1 сентября 2022 года.

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