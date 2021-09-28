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Общество28 сентября 2021 12:32

Владельцам авто, которые не прошли техосмотр, до 15 декабря необходимо заплатить аванс по транспортному налогу

В Министерстве по налогам и сборам пояснили, что до 1 ноября 2021 года данные автомобилисты получат извещения по почте или в личный кабинет
Инна КОРСАК
Владельцам авто, которые не прошли техосмотр, до 15 декабря необходимо заплатить аванс по транспортному налогу

Владельцам авто, которые не прошли техосмотр, до 15 декабря необходимо заплатить аванс по транспортному налогу

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Владельцам автомобилей, которые не прошли техосмотр по состоянию на 1 января 2021 года, необходимо до 15 декабря заплатить аванс по транспортному налогу. Информация об этом размещена на сайте Министерства по налогам и сборам.

- Плательщиками авансового платежа за нынешний год признаются физические лица, за которыми по состоянию на 1 января 2021 года зарегистрированы транспортные средства, не получившие разрешения на допуск авто к участию в дорожном движении, за выдачу которого уплачена государственная пошлина, - написано в сообщении.

В ведомстве отметили, что до 1 ноября данные автомобилисты получат извещение по почте или же в личный кабинет.

- Обращаем внимание на то, что оплатить аванс по транспортному налогу можно и до получения извещения. Это можно сделать через систему ЕРИП, - уточнили в Министерстве по налогам и сборам.

Доплату транспортного налога за 2021 год надо будет сделать не позднее 15 ноября 2022 года на основании извещения налогового органа, которое будет направлено плательщикам не позднее 1 сентября 2022 года.

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