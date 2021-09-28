Цена газа в Европе уже превысила $1000 за тысячу кубометров

Глава "Газпрома" считает, что цены на газ в Европе могут превысить рекордные показатели в ближайшее время. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Историческую стоимость тысячи кубометров газа фиксируют на европейских биржах. Впервые цена газа в Европе превысила 1 тысячу долларов за тысячу кубометров, информирует ТАСС.

С такой цены стартовали торги во вторник, 28 сентября, сообщают на бирже ICE. Затем цена октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах еще ускорилась и достигла отметки в 1031,3 доллара за одну тысячу кубометров «голубого золота».

Потом цены немного откатили и около 09.00 утра задержались на отметке в 1010 долларов за 1 тысячу кубометров, что все равно является исторически высоким уровнем.

- В моменте цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF достигала почти $1040 за 1 тысячу кубометров газа, - подчеркнули в информагентстве.

Ранее многие эксперты предсказывали, что цена газа в Европе достигнет психологической отметки в 1 тысячу долларов США. А со слов главы «Газпрома» Алексея Миллера, цены на газ в Европе не просто побили рекорды, но и могут их превысить в ближайшем времени. По его мнению, это связано с ростом спроса на газ, а также существованием сильного отставания в закачке газа в ПХГ Европы.

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