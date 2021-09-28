В Минске девушка станцевала на монументе Победы. Возбудили уголовное дело

Вот это поведение минчанки расценили как уголовное преступление. Фото: МВД.
28-летняя минчанка стала фигуранткой уголовноего дела после того, как станцевала на одном из элементов монумента Победы в Минске. Девушка сама разместила в соцсети видео, где она танцевала около памятника, рассказали в службе информации прокуратуры Минска.
Это произошло в августе 2020 года. Девушка вначале на ритуальной площадке с Вечным огнем присела на мраморную плиту, потом станцевала на конструктивном элементе монумента и побегала по площадке памятника. Все это видели окружающие люди. Позже девушка выложила в соцсети видео, где она сидит и танцует на площадке у монумента.
Действия минчанки расценили как хулиганство и надругательство над историко-культурной ценностью. Дело уже направили в суд. Девушку могут оштрафовать, отправить под арест или назначить ей ограничение свободы. Максимальное наказание по обоим пунктам обвинения – три года лишения свободы.
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