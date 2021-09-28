В Минске девушка станцевала на монументе Победы. Возбудили уголовное дело

Вот это поведение минчанки расценили как уголовное преступление. Фото: МВД.

28-летняя минчанка стала фигуранткой уголовноего дела после того, как станцевала на одном из элементов монумента Победы в Минске. Девушка сама разместила в соцсети видео, где она танцевала около памятника, рассказали в службе информации прокуратуры Минска.

Это произошло в августе 2020 года. Девушка вначале на ритуальной площадке с Вечным огнем присела на мраморную плиту, потом станцевала на конструктивном элементе монумента и побегала по площадке памятника. Все это видели окружающие люди. Позже девушка выложила в соцсети видео, где она сидит и танцует на площадке у монумента.

Действия минчанки расценили как хулиганство и надругательство над историко-культурной ценностью. Дело уже направили в суд. Девушку могут оштрафовать, отправить под арест или назначить ей ограничение свободы. Максимальное наказание по обоим пунктам обвинения – три года лишения свободы.

Подписывайтесь на наш Telegram и Viber, там самая оперативная информация.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Помните мальчика, который плевал на воинские захоронения в Витебске? Наказали педагогов

Прокуратура рассказала о результатах проверки. ПОДРОБНОСТИ.

Минской блогерше вынесли приговор за клевету на родную сестру

Суд обязал минчанку выплатить штраф в размере 60 базовых величин и 700 рублей в качестве компенсации морального ущерба. ПОДРОБНОСТИ.