ВНС, смертная казнь, выдвижение кандидатов в депутаты - Петр Миклашевич озвучил, какие спорные моменты есть в новом проекте Конституции

Конституционная комиссия не сошлась в некоторых вопросах по изменениям Конституции Беларуси. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Конституционная комиссия на данный момент предлагает изменить 53 статьи в Конституции Беларуси, а также ввести 14 новых статей, еще три статьи - и вовсе исключить, пишет БелТА.

Глава Конституционной комиссии Петр Миклашевич, в свою очередь, сообщил о ряде спорных вопросов, касающихся формирования и полномочий Всебелорусского народного собрания (ВНС), смертной казни, права трудовых коллективов выдвигать кандидатов в депутаты. По этим аспектам у членов Конституционной комиссии возникли «расхождения».

Например, в отношении ВНС не выработалось единое мнение: надо ли задействовать его «в разрешении вопроса о легитимности выборов президента».

А по смертной казни у Конституционной комиссии, по словам Миклашевича, три мнения. Первое - оставить эту статью Конституции неизменной (ст.24). Это аргументируют тем, что данное положение отдельно рассматривалось во время референдума 1996-го года. И для изменения данной статьи, «если возникнут объективные условия», следует провести специальный референдум. Второе звучавшее из мнений - это оставить смертную казнь только за совершение террористических действий с гибелью людей. Третьи оппоненты предложили отдельно поставить на референдуме вопрос об отмене смертной казни.

- Три варианта требуют как раз рассмотрения с участием главы государства, - подчеркнул Миклашевич.

И последним спорным моментом председатель Конституционной комиссии назвал существующую в Конституции норму об участии трудовых коллективов в выдвижении кандидатов в депутаты. Вопрос в том, чтобы либо сохранить норму, либо позволить партиям и гражданам самим выдвигать кандидатов в депутаты, что является общепринятым подходом участия в политической борьбе.

Ожидается, что все спорные вопросы будут обсуждены на встрече с президентом Республики Беларусь.

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