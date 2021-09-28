Мезенцев предположил, что Путин и Лукашенко утвердят союзные программы до конца 2021 года

Мезенцев надеется, что президенты России и Беларуси смогут до конца года утвердить союзные программы. Фото: пресс-служба Кремля

Госсекретарь Союзного государства Беларуси и России Дмитрий Мезенцев высказал надежду на то, что до конца 2021-го года президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко утвердят 28 союзных программ, которые 10 сентября уже одобрили главы правительств обеих стран. Такое мнение Мезенцев высказал на конференции, приуроченной 30-летию СНГ, транслирует ТАСС.

Мезенцев сказал, что до конца года должно пройти заседание Высшего госсовета Союзного государства.

- Мы ожидаем, что президенты наших стран Владимир Путин и Александр Лукашенко определят единую политику по десяткам направлений, - пояснил он.

И перечислил: промышленное, таможенное, налоговое, сельскохозяйственное и научное исследовательское направления политики союзных программ.

Также госсекретарь Союзного государства пояснил, что благодаря союзным программ будут объединены потенциалы Беларуси и России в «пользу большей конкурентоспособности».

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