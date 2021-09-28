Министр здравоохранения Пиневич рассказал о сотрудничестве с церковью: «Если паства будет слушать голос священника, это поможет врачам»

Министр здравоохранения Беларуси рассказал о системном сотрудничестве с церковью. Фото: Минздрав.

Программу сотрудничества между Минздравом и Белорусской православной церковью обсуждают 28 сентября в БелМАПО. Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич рассказал, что взаимодействие Минздрава и БПЦ носит системный характер и идет по разным направлениям. Это семья, профилактика абортов, ЗОЖ, психические заболевания и так далее, сообщает пресс-служба ведомства.

Дмитрий Пиневич оценил обращение Владыки Вениамина к пастве о вакцинации. «Если паства будет слушать голос священника, это поможет врачам», - отметил он. Министр рассказал, что перед заседанием посетил «красную зону» 1-й минской больницы, где из всех пациентов реанимации только одна была вакцинирована. Причем эта пациентка не на ИВЛ, а на высокопоточном кислороде и лечение ее идет хорошо.

Напомним, недавно Митрополит Минский и Заславский Вениамин призвал на фоне увеличения роста заболеваемости ковидом не только усилить молитвы, но и следовать рекомендациям Минздрава. Владыка также объяснил, что православное вероучение не призывает к отказу от вакцинации как таковой, каждый человек должен сам принимать это решение.

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