Автопроизводитель Geely начнет выпускать свои смартфоны

Geely обещает, что их смартфоны премиум-класса станут дополнением для их автомобильного направления. Фото: pixabay.com.

Компания-автомобилестроитель Geely Holding (Китай), собирающая авто, в том числе, и в Беларуси, намерена выйти на рынок смартфонов. Решение о запуске не просто нового продукта, но новой высокотехнологичной компании Hubei Xingji Shidai Technology принял глава правления Geely Holding Эрик Ли, сообщает пресс-служба компании.

Так заявляется, что Эрик Ли намерен инвестировать в нового производителя смартфонов премиум-класса.

- Новая компания откроет свою штаб-квартиру в Ухане с упором на интеграцию глобальных технологий и ресурсов для разработки смарт-устройств премиум-класса, включая смартфоны, предназначенные для потребителей по всему миру,- пояснили в холдинге Geely.

Ближайшими конкурентами смартфонов, выпускаемых инвест-проектом Geely, станут Apple, Samsung и Xiaomi.

Пока, правда, неизвестно под каким брендом выйдут смартфоны, и когда ждать первый релиз. Однако в компании уточнили, что новый бизнес станет дополнением для их автомобильного направления.

- Интеллектуальные автосистемы и программное обеспечение для смартфонов тесно связаны между собой. Основная тенденция в ближайшем будущем - создание пользовательских экосистем на пересечении направлений и предоставление более удобных, интеллектуальных и легко подключаемых многопользовательских интерфейсов, - проанонсировали в компании.

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