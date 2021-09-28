Инфицированные COVID-19 теряют объем мозга, даже если болезнь протекала легко

Ковид оставляет неприятные последствия для мозга, даже если вы перенесли его легко. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Коронавирус влияет на мозг, причем те, кто перенес болезнь легко, так же уязвимы, как те, кто болел тяжело. В частности, ученые из Великобритании выяснили, что люди, переболевшие ковидом, теряют объем мозга, пишет Медицина и Наука. Предполагается, что ковид таким образом может повлиять и на процессы старения организма.

Исследование проводилось в августе 2021 года на основе баз данных «Биобанк Великобритании», в ней содержится информация о данных визуализации мозга более 45 000 человек. Исследователи провели дополнительное сканирование мозга и сравнили данные людей с ковидом и тех, у кого ковида не было.

Оказалось, что у людей, которые переболели, толщина серого вещества в лобных и височных долях несколько уменьшалась. Такие изменения нормальны, если происходят с течением времени по мере старения человека. Но у тех, кто перенес ковид, изменения были больше, чем должны соответственно их возрасту. Эффект отмечался и у тех, кто переболел легко, даже без госпитализации.

Кроме того, те, кто перенес COVID-19, медленнее обрабатывали информацию по сравнению с теми, кто не болел.

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