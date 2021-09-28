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Общество28 сентября 2021 15:01

Инфицированные COVID-19 теряют объем мозга, даже если болезнь протекала легко

У переболевших обнаружили снижение способности быстро обрабатывать информацию
Наталья ПАРТОЛИНАНаталья ПАРТОЛИНА
Ковид оставляет неприятные последствия для мозга, даже если вы перенесли его легко.

Ковид оставляет неприятные последствия для мозга, даже если вы перенесли его легко.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Коронавирус влияет на мозг, причем те, кто перенес болезнь легко, так же уязвимы, как те, кто болел тяжело. В частности, ученые из Великобритании выяснили, что люди, переболевшие ковидом, теряют объем мозга, пишет Медицина и Наука. Предполагается, что ковид таким образом может повлиять и на процессы старения организма.

Исследование проводилось в августе 2021 года на основе баз данных «Биобанк Великобритании», в ней содержится информация о данных визуализации мозга более 45 000 человек. Исследователи провели дополнительное сканирование мозга и сравнили данные людей с ковидом и тех, у кого ковида не было.

Оказалось, что у людей, которые переболели, толщина серого вещества в лобных и височных долях несколько уменьшалась. Такие изменения нормальны, если происходят с течением времени по мере старения человека. Но у тех, кто перенес ковид, изменения были больше, чем должны соответственно их возрасту. Эффект отмечался и у тех, кто переболел легко, даже без госпитализации.

Кроме того, те, кто перенес COVID-19, медленнее обрабатывали информацию по сравнению с теми, кто не болел.

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