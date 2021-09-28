Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 28 сентября 2021 года: еще 12 смертей и 1955 человек за сутки

В Беларуси уже более 534 тысяч человек заразились коронавирусом. Фото: Надежда БУТОВИЧ

В телеграм-канале Министерства здравоохранения Беларуси появилась обновленная статистика по заболеваемости COVID-19 в республике.

Так сообщается, что за сутки заболеваемость выросла на 1 тысячу 955 новых диагностированных случаев. Всего с начала пандемии в Беларуси зарегистрировано уже 534 тысяч 104 заразившихся «ковидом» человека.

Пропорционально возрастает количество выздоровевших: были выписаны за сутки 1 тысяча 469 пациентов, а за все время уже - 516 тысяч 30 переболевших.

В Минздраве также проинформировали о 12 случаях летального исхода среди пациентов с подтвержденным коронавирусом за сутки.

- За весь период распространения COVID-19 в Беларуси умерли 4 тысячи 114 пациентов с выявленным коронавирусом, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Неизменно увеличивается статистика выполненных тестов: плюс 10 тысяч 387 тестов за сутки, а за весь период - уже более 8,425 миллиона исследований.

Еще стало известно, что уже более 2,067 миллиона белорусов были привиты первой дозой вакцины против коронавируса. Из этого количества вакцинированы от COVID-19 полностью свыше 1,584 миллиона человек.

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