Пенсионерку с колготками на голове и игрушечным пистолетом, которая ограбила 82-летнюю родственницу, посадят на семь лет

Женщину осудили за то, что она напала на родственницу с колготками на голове. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Столинском районе осудили 62-летнюю женщину, которая ограбила свою 82-летнюю родственницу. Пенсионерка надела на голову колготки, чтобы родственница ее не узнала, и взяла игрушечный пистолет, чтобы запугать ее.

Налетчица не только пугала престарелую женщину, требуя деньги, но и повалила ее на пол и начала душить. Добычей разбойницы стали сбережения 82-летней сельчанки и продукты.

Суд признал женщину виновной в разбое и приговорил к семи годам лишения свободы. Еще она должна выплатить штраф – 2 900 рублей.

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