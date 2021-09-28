Лукашенко призвал не допустить оппонентов к власти в Беларуси

Лукашенко объяснил, почему он не хочет допустить оппонентов к власти. Фото: president.gov.by

Выступая во время заседания Конституционной комиссии, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко высказался против того, чтобы во власти появились оппоненты. Об этом он заявил, объясняя необходимость изменения Конституции Беларуси, передает пресс-служба президента.

Так, по его словам, изменение Основного закона страны должны преследовать два главных вопроса: зачем это делается и кому это необходимо. Однако вопроса, что не нужно изменять Конституции, по мнению Лукашенко, быть и вовсе не должно.

- Конституцию мы должны усовершенствовать, как бы хороша она ни была. Потому что процессу совершенствования нет предела, - заметил он.

И добавил, что сейчас в Беларуси новое время и другая ситуация. При этом он подчеркнул, что конституционная реформа должна учесть поствыборные события 2020-го года. Здесь Лукашенко заявил, что в 2020-ом году его «оппоненты пытались фактически разрушить страну». Обращаясь к участникам заседания, он предупредил, что оппонентов нельзя допустить к власти:

- Мы после прошлого года понимаем, что их допустить к власти нельзя, - указал он.

А объясняя, Лукашенко сказал, что в противном случае «не только нас ликвидируют», но, как он считает: «Уничтожат страну!».

- Новая Конституция поэтому должна учитывать эти нюансы. И это больше будет относиться к органам власти, их полномочиям, функциям, - упомянул в заключение Лукашенко.

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