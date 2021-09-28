Вице-премьер Петришенко заявил, что Беларуси нужна поддержка стран СНГ

Игорь Петришенко заявил, что Беларусь рассчитывает на поддержку партнеров по СНГ. Фото: sb.by

Белорусский вице-премьер Игорь Петришенко во время конференции, посвященной 30-летию Содружества Независимых Государств, заявил, что Беларусь рассчитывает на поддержку стран-партнеров по СНГ, информирует ТАСС.

По словам заместителя премьер-министра республики, белорусские власти полагаются на поддержку партнеров по СНГ в условиях необоснованного экономического давления на страну. Петришенко заметил, что со стороны коллективного Запада на Беларусь оказывается беспрецедентное и нарастающее давление «под предлогом заботы о правах человека». И добавил, что к Беларуси регулярно применяются двойные стандарты, из-за чего страна продолжает «нести издержки».

- Именно в таких ситуациях крайне важно на деле получать поддержку друзей и партнеров по Содружеству, демонстрировать принципиальность, отстаивать наши ключевые подходы и общие интересы, реагировать на экономические последствия, - указал вице-премьер.

Петришенко призвал страны СНГ совместно реагировать на конкуренцию, предвзятое отношение, вызовы и ограничения различного характера.

А в качестве резюме заметил, что решающее значение «в условиях постоянной турбулентности в мире имеет кооперация взаимодополняемых экономик государств СНГ». По его мнению, подтверждение этому - динамика взаимной торговли и инвестиционное сотрудничество.

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