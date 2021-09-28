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Общество28 сентября 2021 16:50

В США не впустят тех, кто привился Спутник V и некоторыми другими вакцинами

Новые правила въезда вступят в силу в ноябре, пока можно въехать с отрицательным тестом
Наталья ПАРТОЛИНАНаталья ПАРТОЛИНА
В США с ноября будут впускать только людей, вакцинированных определенными препаратами.

В США с ноября будут впускать только людей, вакцинированных определенными препаратами.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

В США вскоре вступят в силу новые требования к въезжающим в страну. Как пишет ТАСС со ссылкой на The Washington Post, вскоре будут озвучено правило, согласно которому иностранцы, желающие въехать в США, должны быть вакцинированы только препаратами, одобренными ВОЗ либо американскими властями.

Препарат Спутник V, которым вакцинируются многие белорусы, пока не получил одобрение ВОЗ. Новое правило должно вступить в силу в ноябре, сообщает издание. Пока в США возможно въехать, предъявив отрицательный тест на ковид.

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