В США не впустят тех, кто привился Спутник V и некоторыми другими вакцинами

В США с ноября будут впускать только людей, вакцинированных определенными препаратами. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В США вскоре вступят в силу новые требования к въезжающим в страну. Как пишет ТАСС со ссылкой на The Washington Post, вскоре будут озвучено правило, согласно которому иностранцы, желающие въехать в США, должны быть вакцинированы только препаратами, одобренными ВОЗ либо американскими властями.

Препарат Спутник V, которым вакцинируются многие белорусы, пока не получил одобрение ВОЗ. Новое правило должно вступить в силу в ноябре, сообщает издание. Пока в США возможно въехать, предъявив отрицательный тест на ковид.

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