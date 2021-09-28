Белорусский рубль не удержал позиции, и все валюты подорожали: курс валют в Беларуси на 28 сентября

В Беларуси подорожали основные валюты. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Спустя три дня укрепления белорусские рубли все-таки потеряли свои позиции в корзине валют. После торгов во вторник, 28 сентября, сообщается о росте основных валют. Белорусский рубль ослаб к евро, доллару и российским рубля.

Актуальный курс валют опубликован на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

Так «зеленый» в корзине стал тяжелее на 0,006 белрубля. В итоге 1 доллар по курсу равен 2,5 белорусского рубля ровно.

Европейская валюта прибавила в весе 0,0031 белорусского рубля. Сейчас стоимость 1 евро равняется 2,9206 белрубля.

Российские рубли приплюсовали 0,008 белорусского рубля к стоимости. Сто рублей РФ по курсу сейчас равняются 3,4446 белрубля.

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