В Минске задержан крупный бизнесмен-девелопер. Он недоплатил 10 миллионов рублей налогов

Вероятно, речь идет Виталии Синицком – владельце торговых центров «Титан», «Трюм» и «Тивали».

На этой неделе среди минских девелоперов поползли слухи: задержан один из видных и крупных. Неофициально называлось имя Виталия Синицкого, построившего в Минске множество бизнес- и торговых центров, в том числе «Титан», «Трюм», «Тивали», пишет onliner.by.

Однако сегодня Комитет госконтроля сообщил:

- Установлено, что учредитель и фактический руководитель ООО (владелец нескольких торговых центров в Минске) использовал незаконную схему дробления бизнеса с целью уменьшения размера налоговых отчислений. Для этого он организовал распределение выручки, полученной от сдачи помещений в аренду, между 16 аффилированными структурами. В уставный фонд этих специально созданных фирм было внесено недвижимое имущество, принадлежащее ООО на праве собственности. Впоследствии коммерческие структуры сдавали эти помещения в торговых центрах в аренду как собственные, необоснованно применяя упрощенную систему налогообложения.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан.

По подсчетам сотрудников КГК, речь идет о почти 10 миллионах рублей налогов, которые бизнесмен недоплатил в казну.

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