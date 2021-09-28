Мужчина заблудился в Минском районе, провел сутки в лесу и ночь на заброшенном хуторе Фото: Юлия Хвощ

Мужчина потерялся в лесополосе Минского района вблизи деревни Юхновка и более суток не мог найти дорогу домой, на помощь пришли спасатели. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Мужчина вышел из дома утром 27 сентября, а ближе к десяти вечера того же дня спасателям поступило сообщение с просьбой о помощи в поисках заблудившегося.

–Как стало известно, мужчина вышел из дома около 10.00, никому не сказав о своих планах. О том, что он отправился именно в лес, супруга смогла сделать вывод на основании того, что дома не было ведра и ножа, с которыми мужчина мог отправиться за грибами. У потерявшегося при себе не было мобильного телефона, – рассказали в МЧС.

Первый день поисков не дал результатов, 28 сентября к спасателям присоединился кинолог с собакой. Мужчина был обнаружен в 11:27, он шел вдоль железной дороги.

В медицинской помощи он не нуждался. Как рассказал сам потерявшийся, ночь он провел в доме на заброшенном хуторе. Спасатели доставили пенсионера домой.

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