В Беларуси введут уголовную ответственность за призывы к санкциям

Законопроект внес бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Олег Белоконев. Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

Законопроект об изменении Уголовного кодекса внесен в Палату представителей депутатом Олегом Белоконевым. В нем статья 361 Уголовного кодекса Беларуси будет изложена в новой редакции — если закон одобрят обе палаты парламента, то за призывы к санкциям будет грозить лишение свободы, и в целом наказание по этой статье ужесточат, сообщает пресс-служба парламента Беларуси.

- В связи с распространением новых специфических видов противоправного поведения и с целью усиления превентивного потенциала статьи 361 УК проектом Закона усиливается уголовная ответственность за действия, направленные на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, в том числе за призывы, направленные на применение мер ограничительного характера (санкций) в отношении Республики Беларусь, физических и юридических лиц Республики Беларусь, — говорится в описании законопроекта. Подписывайтесь на наш Telegram и Viber - там самая оперативная информация.

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