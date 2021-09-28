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Общество28 сентября 2021 18:40

В Беларуси введут уголовную ответственность за призывы к санкциям

Законопроект внес бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Олег Белоконев
Григорий ГРИБОВ
Законопроект внес бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Олег Белоконев.

Законопроект внес бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Олег Белоконев.

Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

Законопроект об изменении Уголовного кодекса внесен в Палату представителей депутатом Олегом Белоконевым. В нем статья 361 Уголовного кодекса Беларуси будет изложена в новой редакции — если закон одобрят обе палаты парламента, то за призывы к санкциям будет грозить лишение свободы, и в целом наказание по этой статье ужесточат, сообщает пресс-служба парламента Беларуси.

- В связи с распространением новых специфических видов противоправного поведения и с целью усиления превентивного потенциала статьи 361 УК проектом Закона усиливается уголовная ответственность за действия, направленные на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, в том числе за призывы, направленные на применение мер ограничительного характера (санкций) в отношении Республики Беларусь, физических и юридических лиц Республики Беларусь, — говорится в описании законопроекта. Подписывайтесь на наш Telegram и Viber - там самая оперативная информация.

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