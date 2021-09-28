Власти Таиланда переносят отмену карантина для вакцинированных туристов еще на несколько месяцев Фото: Юлия Хвощ

В Таиланде перенесли отмену карантина для вакцинированных туристов в Бангкоке и ряде провинций. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя местного центра по борьбе с коронавирусом Тхависина Висануйотхина.

Ранее планировалось, что карантин отменят с 1 октября, однако из-за недостаточного количества вакцинированного населения дата сдвинулась еще на несколько месяцев.

– Например, к концу октября для привитых туристов должны открыться Пхукет, острова в провинциях Краби и Сураттхани, а также материковая часть Пхангнга. На этих территориях будет разрешено собираться в количестве до 500 человек, в обычном режиме заработают торговые центры и развлекательные заведения, – сообщил представитель тайской стороны.

Он также отметил, что в ноябре 2021 года для туристов планируют открыть Бангкок и провинции Ранонг (остров Пхайям), Прачуапкхирикхан (только Хуахин), Чиангмай (некоторые районы), Пхетчабури (Ча-Ам), Чонбури (Паттайя, районы Бангламунг и Джомтиен), Лэй (Чиангкхан) и Бурирам (столица).

Еще с 20 регионов, расположенных на юге страны, карантинные ограничения будут сняты в период с 1 по 31 декабря, а в начале 2022 года – для туристов откроют еще 13 провинций.

Таким образом, к концу января 2022 года в Таиланде должны частично открыться 47 из 76 районов.

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