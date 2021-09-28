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Общество28 сентября 2021 19:11

На Алексея Навального завели новое уголовное дело за экстремизм

Сейчас известный российский оппозиционер отбывает в колонии срок по делу о хищении средств у компании «Ив Роше»
Григорий ГРИБОВ
На Алексея Навального завели новое уголовное дело за экстремизм.

На Алексея Навального завели новое уголовное дело за экстремизм.

Следственный комитет России сообщил, что на Алексея Навального заведено уголовное дело о создании и руководстве экстремистским сообществом. По данным ведомства, Навальный не позднее 2014 года создал экстремистское сообщество «Фонд борьбы с коррупцией» и руководил им, стремясь изменить основы конституционного строя в России и подорвать общественную безопасность и государственную целостность страны.

Напомним, сейчас Навальный отбывает в колонии срок по делу о хищении средств у компании «Ив Роше». Суд 30 декабря приговорил его к 3,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет, в феврале 2015-го приговор вступил в законную силу. А 2 февраля постановил заменить Навальному условный срок по делу о хищении у компании «Ив Роше» на реальный из-за неоднократных нарушений условий испытательного срока.

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