На Алексея Навального завели новое уголовное дело за экстремизм.

Следственный комитет России сообщил, что на Алексея Навального заведено уголовное дело о создании и руководстве экстремистским сообществом. По данным ведомства, Навальный не позднее 2014 года создал экстремистское сообщество «Фонд борьбы с коррупцией» и руководил им, стремясь изменить основы конституционного строя в России и подорвать общественную безопасность и государственную целостность страны.

Напомним, сейчас Навальный отбывает в колонии срок по делу о хищении средств у компании «Ив Роше». Суд 30 декабря приговорил его к 3,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет, в феврале 2015-го приговор вступил в законную силу. А 2 февраля постановил заменить Навальному условный срок по делу о хищении у компании «Ив Роше» на реальный из-за неоднократных нарушений условий испытательного срока.

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