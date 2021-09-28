Лукашенко предлагает наделить ВНС правом внесения изменений в Конституцию

Конституционная комиссия еще не пришла к окончательному решению, как будет сформирован состав ВНС. Фото: President.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил наделить Всебелорусское народное собрание правом внесения изменений в Конституцию. Об этом он заявил 28 сентября во время совещания во Дворце Независимости, посвященном проекту новой Конституции Беларуси. Его слова приводит БелТА.

По словам президента, сформировав Конституцию на референдуме, нужно наделить правом внесения изменений и дополнений в него ВНС.

– Думаю, Всебелорусскому народному собранию надо придать полномочия изменения Конституции. Законотворчество – это серьезная вещь, – сказал Лукашенко.

В то же время председатель Конституционного суда Петр Миклашевич ранее заявлял во время совещания 28 сентября, что специальная комиссия еще не пришла к единому решению по тому, как именно будет сформирован состав Всебелорусского народного собрания. Предполагается, что туда будут входить президент, депутаты Палаты представителей и Совета республики, а также депутатский корпус областных советов и минского городского.

В ходе совещания Лукашенко также отметил, что окончательное решение о судьбе новой редакции Конституции примут граждане Беларуси. Голосование на референдуме пройдет не позднее февраля 2022 года.

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