Минфин опубликовал проект налоговых изменений: вот что меняется/ Фото: Надежда БУТОВИЧ

Минфин Беларуси опубликовал проект изменений в Налоговый кодекс, пишет sputnik.by. В пресс-службе ведомства комментировать предложенные поправки отказались. Пока документ предложен к изучению.

Большие изменения касаются индивидуальных предпринимателей. Для них с начала 2023 года хотят отменить единый налог и упрощенную систему налогообложения. Последнее также хотят убрать для адвокатов и нотариусов, которые работают через бюро.

С 2022 года планируют повысить ставки подоходного налога для сдающих в аренду жилье: в Минске – до 36,8 рубля (сейчас — 34,3 рубля).

По задумке разработчиков, должны увеличиться и ставки земельного налога на недвижимость – показатели собираются определить исходя из региона.

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