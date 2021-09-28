Новый председатель Федерации хоккея Беларуси будет избран 8 октября Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Новый председатель Федерации хоккея Беларуси будет избран 8 октября 2021 года. Решение о проведении внеочередной отчетно-выборной конференции принял Исполком ФХБ 28 сентября, информация об этом размещена на официальном сайте федерации.

С 9 сентября 2020 года федерацией руководил Дмитрий Басков, который оставил пост председателя ФХБ, а также покинул совет директоров Континентальной хоккейной лиги 10 сентября 2021-го. Он был дисквалифицирован Международной федерацией хоккея (IIHF) на пять лет за нарушение Кодекса поведения IIHF.

– Совет привел достаточные доказательства того, что Басков пытался напрямую влиять на других, чтобы поддержать правительство Беларуси, а также угрожал и дискриминировал белорусских спортсменов из-за их политических убеждений, – говорится в сообщении IIHF.

Басков был отстранен от всех видов хоккейной деятельности на национальном и международном уровнях с 10 сентября 2021 года.

14 сентября 2021 года Басков был назначен членом Совета Республики Национального собрания президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Председатель ФХБ избирается и освобождается от занимаемой должности открытым голосованием. Полномочия к новому руководителю переходят сразу после утверждения итогов голосования.

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