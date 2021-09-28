В Минске застрелили сотрудника КГБ. Фото: ТГ-канал "Желтые сливы".

— Сегодня во время проведения спецмероприятий по отработке адресов, в которых могли находиться лица, причастные к террористической деятельности, в одной из квартир жилого дома по сотрудникам правоохранительных органов был открыт огонь из ружья на поражение. Особо опасный преступник в результате смертельно ранил сотрудника Комитета госбезопасности. Ответным огнем преступник был уничтожен, сообщает КГБ.

Сотрудник от полученных ран скончался. СК возбуждено уголовное дело по статье «Убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности». Проводятся неотложные следственные действия.

Телеграм-канал "Желтые сливы" приводит видео этого инцидента. Он смонтировано сразу с двух камер. Первая камера - силовиков. Видно, как они ломают дверь и врываются в квартиру. Вторая камера, судя по всему, лежит на полке перед зеркалом внутри квартиры. На ней виден парень с охотничьим ружьем, который стреляет. Это же видео появилось в телеграм-канале телеканала ОНТ.

Напомним, в августе прошлого года из-за выборов в Беларуси запретили работу оружейных магазинов

Подписывайтесь на наш Telegram и Viber - там самая оперативная информация.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Минфин опубликовал проект налоговых изменений: вот что меняется. Согласно документу, ИП хотят лишить возможности уплачивать налог "по упрощенке" и отменить для них единый налог

На Алексея Навального завели новое уголовное дело за экстремизм. Сейчас известный российский оппозиционер отбывает в колонии срок по делу о хищении средств у компании «Ив Роше»

В Беларуси введут уголовную ответственность за призывы к санкциям. Законопроект внес бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Олег Белоконев

В Минске задержан крупный бизнесмен-девелопер. Он недоплатил 10 миллионов рублей налогов. Вероятно, речь идет о Виталии Синицком – владельце торговых центров «Титан», «Трюм» и «Тивали»

В США не впустят тех, кто привился Спутник V и некоторыми другими вакцинами. Новые правила въезда вступят в силу в ноябре, пока можно въехать с отрицательным тестом

Вице-премьер Петришенко заявил, что Беларуси нужна поддержка стран СНГ. Причина - «беспрецедентно и нарастающее давление со стороны Запада»

10 и 12-летняя девочки взломали магазин из-за того, что родители не разрешили им дружить. Громкая кража, совершенная школьницами младших классов, произошла в Щучинском районе