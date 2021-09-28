Лукашенко: я никуда ниоткуда не бежал и не сбегу

Лукашенко пообещал, что никуда не сбежит из Беларуси. Фото: President.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал, что никуда не сбежит из Беларуси, его слова приводит БелТА.

Расширенное заседание Конституционной комиссии состоялось в Минске во вторник, 28 сентября.

Во время заседания член комиссии и генеральный директор научно-технологической ассоциации «Инфопарк» Владимира Басько попросил Лукашенко после ухода с поста «остаться в роли гаранта независимости Беларуси, спокойствия и мира в стране».

– Отвечаю сразу на вопрос, чтобы у вас не было шальных мыслей: я никогда ниоткуда не бежал и не сбегу! – ответил президент.

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