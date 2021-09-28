Бабарико запретили выполнять физические упражнения во время перерывов на работе. Фото: БелТА

Условия нахождения в колонии Виктора Бабарико ухудшились, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката политика Евгения Пыльченко.

Ранее адвокат Бабарико Наталья Мацкевич сообщала, что он трудоустроился в ИК-1 в Новополоцке истопником, позже его перевели на укладку хлебобулочных изделий.

– Условия нахождения Виктора Дмитриевича в колонии ухудшаются. Виктору Бабарико запретили делать физические упражнения во время официальных перерывов, – цитирует агентство слова адвоката.

Также отмечается, что в пекарне, где работает Бабарико, очень жарко и недостаточно воздуха. По словам адвоката, такие условия являются неприемлемыми для человеческого здоровья. Позже Бабарико было запрещено выполнять физические упражнения во время десятиминутных перерывов для отдыха.

Также сообщается, что за прошлую неделю Бабарико не получил ни одного письма.

Подписывайтесь на наш Telegram и Viber, там самая оперативная информация.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Виктор Бабарико трудоустроился в колонии. Стало известно, кем он работает

Идея создать ЗК-банк не прошла – пришлось сменить профессию (подробности).

В Беларуси введут уголовную ответственность за призывы к санкциям

Законопроект внес бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Олег Белоконев (подробности).

Максиму Знаку и Марии Колесниковой 6 сентября огласили приговор: 10 и 11 лет лишения свободы

Колесникову и Знака признали виновными по трем статьям (подробности).