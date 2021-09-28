Минобороны, МЧС и Госкомвоенпром выразили соболезнования в связи с гибелью в перестрелке сотрудника КГБ

Минобороны и МЧС выразили соболезнования в связи с гибелью в перестрелке сотрудника КГБ. Фото: БелТА

Министерство обороны Беларуси выразило соболезнования родным и близким, а так же коллегам и сослуживцам сотрудника Комитета госбезопасности, погибшего при исполнении служебного долга. Текст сообщения опубликован в Telegram-канале ведомства

– Ежедневный риск, самопожертвование, готовность отдать жизнь, обеспечивая безопасность граждан своей страны, – качества, присущие истинному патриоту, – говорится в сообщении.

В МЧС Беларуси также выразили соболезнования в связи с гибелью сотрудника КГБ.

– Готовность в любую минуту рисковать своей жизнью ради безопасности граждан объединяет всех работников органов системы обеспечения национальной безопасности. Скорбим по погибшему патриоту!, – говорится в сообщении.

Государственный военно-промышленный комитет Республики Беларусь выразил соболезнования родным и близким сотрудника Комитета государственной безопасности, погибшего при исполнении служебного долга.

- Самоотверженность и мужество сотрудника ведомства, чувство личной ответственности за безопасность граждан вызывают гордость за достойных защитников государства и заслуживают самого высокого признания. Вечная память патриоту! - сказано в сообщении.

Напомним, 28 сентября во время проведения спецмероприятий по отработке адресов, в которых могли находиться лица, причастные к террористической деятельности, в одной из квартир жилого дома по сотрудникам правоохранительных органов был открыт огонь из ружья на поражение. Особо опасный преступник в результате смертельно ранил сотрудника Комитета госбезопасности. Ответным огнем преступник был уничтожен.

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