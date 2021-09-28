Люди несут цветы к зданию КГБ в Минске. Скриншот видео ТГ-канала "Придыбайло. Субъективно".

Трагедия случилась 28 сентября в Минске. В КГБ сообщили, что сотрудники КГБ «отрабатывали адреса, в которых могли находиться лица, причастные к террористической деятельности». В одной из квартир жилого дома по ним был открыт огонь на поражение – стреляли из ружья. Смертельное ранение получил сотрудник КГБ. Как сообщает телеграм-канал журналиста Константина Придыбайло, погибшего сотрудника 1990 года рождения зовут Дмитрий, его позывной - Нирвана. У него остались жена и малолетний ребенок.

Ответным огнем преступник был уничтожен. Тут же на телеграм-каналах государственного телеканала ОНТ появилось видео инцидента, снятое сразу с двух камер. Первая камера - силовиков. Видно, как они ломают дверь и врываются в квартиру. Вторая камера, судя по всему, лежит на полке внутри квартиры. На ней виден парень с охотничьим ружьем, который стреляет.

Как удалось узнать «Комсомолке», стрелял из ружья 31-летний сотрудник крупной ИТ-компании EPAM Андрей Зельцер. Он был женат, имел ребенка.

Вечером 28 сентября группа людей принесла к зданию КГБ в Минске цветы. Видео публикует ТГ-канал журналиста Константина Придыбайло.