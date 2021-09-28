СК: супруга минского стрелка задержана по подозрению в соучастии убийства сотрудника КГБ. Кадр оперативного видео.

Следственный комитет Беларуси прокомментировал перестрелку в минской квартире:

- На законные требования сотрудников правоохранительных органов 31-летний житель Минска отказался открыть дверь квартиры и заблокировался в ней. С целью последующего так называемого «хайпа» проводил видеосъемку. После проникновения в квартиру сотрудников, мужчина открыл огонь из охотничьего ружья в сторону правоохранителей. В результате одному из них причинены телесные повреждения, от которых он скончался в больнице, - рассказали в СК. - С учетом характера примененного насилия, вооруженного сопротивления от 31-летнего мужчины, ответным огнем он был ликвидирован. Его 40-летняя супруга, которая также проводила видеосъемку преступления и содействовала его совершению, задержана по подозрению в соучастии убийства сотрудника КГБ. В настоящее время продолжается проведение неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, в том числе направленных на установление лиц, причастных к совершению преступления. Назначены судебно-медицинские, комплексная криминалистическая баллистическая и иные экспертные исследования. Следственный комитет выражает соболезнования в связи с гибелью офицера и скорбит вместе с родными и близкими, - добавили в ведомстве. - Особо отмечаем, что по каждому факту давления, угроз, попыток их осуществления в отношении сотрудников правоохранительных органов, граждан, выполняющих общественный долг, их близких, Следственным комитетом совместно с иными правоохранительными органами, как и прежде, будет даваться жесткая и принципиальная правовая оценка. Виновные в противоправных проявлениях в отношении должностных лиц будут установлены и привлечены к предусмотренной законом ответственности.

Напомним, трагедия случилась 28 сентября в Минске. В КГБ сообщили, что сотрудники КГБ «отрабатывали адреса, в которых могли находиться лица, причастные к террористической деятельности». В одной из квартир жилого дома по ним был открыт огонь на поражение – стреляли из ружья. Смертельное ранение получил сотрудник КГБ. Ответным огнем преступник был уничтожен. Тут же на телеграм-каналах государственного телеканала ОН появилось видео инцидента, снятое сразу с двух камер. Первая камера - силовиков. Видно, как они ломают дверь и врываются в квартиру. Вторая камера, судя по всему, лежит на полке перед зеркалом внутри квартиры. На ней виден парень с охотничьим ружьем, который стреляет.

Как удалось узнать «Комсомолке», парень, который стрелял из ружья – 32-летний сотрудник крупной ИТ-компании EPAM Андрей Зельцер. У него осталась жена и ребенок.

Вечером 28 сентября группа людей принесла к зданию КГБ в Минске цветы.