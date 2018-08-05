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Фото дня_Беларусь

В воскресенье 5 августа в крематории Северного кладбища Минска прошло прощание с рок-музыкантом, лидером группы «Нейро Дюбель» Александром Куллинковичем.

В Купаловском театре прошел предпоказ спектакля "Сон у купальскую ноч". Зрители сидят на сцене, а основное действие происходит в прозрачном кубе. Премьера - 7 сентября.

На сцене Noize MC. Фестиваль "Рок за Бобров" в Минске посетило около 45 тысяч человек.

Ответный матч второго раунда квалификации Лиги Европы между минским "Динамо" и словацким ДАК 1904 закончился со счётом 4:1. Филипп Иванов забивает третий гол с пенальти.

Игрок сборной Англии по крикету Китон Дженнингс отгоняет голубя, опустившегося на газон во время игры против команды Индии.

Белый медвежонок Хэмиш спасается от жары в бассейне зоопарка Highland Wildlife Park в Шотландии. Хэмиш - единственный белый мишка, родившийся в британских зоопарках за последние 25 лет

Гонки на ретро-автомобилях прошли в швейцарском Цюрихе

В датской столице Копенгагене собрались на свою конвенцию Санта-Клаусы

В Индонезии продолжается извержение вулкана Кракатау

В рамках первого квалификационного раунда Лиги Европы минские динамовцы принимали «Дерри Сити» из Северной Ирландии на обновленном стадионе «Динамо»

В Китайском зоопарке в Ханчжоу, лемуры спасаются от тридцати градусной жары, поедая охлажденный арбуз

В Лондоне проходит Чемпионат по плаванию среди собак

Председатель правления брестского «Динамо» Диего Марадона прилетел в Брест

Сборная Франции спустя 20 лет снова стала чемпионом мира по футболу. В Москве на стадионе "Лужники" они в финальной игре победили со счетом 4:2 команду Хорватии.

Александр Лукашенко на церемонии торжественного открытия фестиваля "Славянский базар в Витебске" вручил специальную награду "Через искусство - к миру и взаимопониманию" певице Розе Рымбаевой

В Лондоне ярким авиа-шоу отметили столетие королевских ВВС

Первым финалистом чемпионата мира стала сборная Франции. В Санкт-Петербурге команда Дешама обыграла Бельгию - 1:0.
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