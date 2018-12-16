Фото дня_Беларусь

В Минске зажгли главную елку страны А вместе с ней праздничной иллюминацией засияли и остальные зеленые красавицы во всех районах столицы.

Промышленные альпинисты в костюмах символов 2018 и 2019 года заняты мытьем окон на одном из небоскребов Токио

Сегодня в Национальном аэропорту «Минск» впервые совершил посадку новый «Танколет» - совместный проект компаний Wargaming и «Белавиа». На его фюзеляже изображен символ Беларуси - зубр, а салон погружает в атмосферу легендарной онлайн-игры World of Tanks

Хоккеисты клуба "Динамо-Минск" нанесли 25 бросков, но так и не смогли распечатать ворота ХК "Витязь"

На "Золотом граммофоне" Николаю Баскову в зале пришлось прорываться через толпу страждущих селфи с ним.

Акция протеста против стандартов красоты прошла у магазина Victoria’s Secret в Лондоне

Валентин Елизарьев поставил первый спектакль после возвращения в Большой театр. Премьера новой авторской редакции балета «Ромео и Джульетта» состоится 5 декабря

Собака-компаньон Салли, верно служившая бывшему президенту США Джорджу Бушу-старшему, у гроба политика в его родном Хьюстоне

Поклонницы принесли на концерт группировки Ленинград в Минске картонного Шнура.

Будславский фест попал в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Папа римский Франциск дожидается очередного гостя еженедельной аудиенции в Ватикане

Мальчик играет на прозрачном полу, появившемся на одном из небоскребов Бангкока для привлечения отважных туристов

Победительницей детского «Евровидения-2018» стала Роксана Вэнгель из Польши. Лучшего артиста международного конкурса песни выбрали 25 ноября в «Минск-Арене».

Организованное безумие на сцене Большого Спектакль «Увертюры Россини» открыл XXXI Международный фестиваль современной хореографии

В Минске прошла торжественная церемония открытия международного конкурса песни. На детском «Евровидении-2018» участник из Беларуси Даниэль Ястремский выступит под 8-м номером

«Миссис Беларусь» стала 31-летняя Екатерина Сакович. Она представит Беларусь на конкурсе красоты «Миссис мира», который пройдет в Китае в 2019 году

5 и 6 декабря на сцене Большого театра Беларуси народный артист СССР Валентин Елизарьев представит премьеру новой редакции балета «Ромео и Джульетта», репетиции которого уже идут полным ходом.

В Доме офицеров простились с композитором Игорем Лученком

Знаменитого композитора, народного артиста Беларуси и СССР Игоря Лученка не стало 12 ноября

12 ноября в 15.50 в торговом центре Минска обвалился потолок. Фото: МЧС Республики Беларусь

Сборная Латвии по хоккею обладатель "Кубка четырех наций". В решающем матче по буллитам переиграла хозяев турнира сборную Беларуси

В Футбольном манеже проходит 17-ая Международная специализированная выставка индустрии красоты и здоровья «ИнтерСТИЛЬ-2018»

Вратарь борисовского "БАТЭ" Денис Щербицкий останавливает Виллиана в матче против лондонского "Челси". Игра закончилась со счетом 0:1 в пользу английского клуба