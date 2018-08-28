Пятые Бонстики: персонажи белорусских мифов и легенд

Новая коллекция Бонстиков, которую представили в воскресенье 26 августа, стала действительно уникальной: все 24 героя - это абсолютно реальные персонажи, выходцы из белорусских мифов и легенд. Ищите новых Бонстиков в магазинах «Евроопт» до 23 сентября.

Новая коллекция Бонстиков, которую представили в воскресенье 26 августа, стала действительно уникальной: все 24 героя - это абсолютно реальные персонажи, выходцы из белорусских мифов и легенд. Ищите новых Бонстиков в магазинах «Евроопт» до 23 сентября.

Новая коллекция Бонстиков, которую представили в воскресенье 26 августа, стала действительно уникальной: все 24 героя - это абсолютно реальные персонажи, выходцы из белорусских мифов и легенд. Ищите новых Бонстиков в магазинах «Евроопт» до 23 сентября.

Новая коллекция Бонстиков, которую представили в воскресенье 26 августа, стала действительно уникальной: все 24 героя - это абсолютно реальные персонажи, выходцы из белорусских мифов и легенд. Ищите новых Бонстиков в магазинах «Евроопт» до 23 сентября.

Новая коллекция Бонстиков, которую представили в воскресенье 26 августа, стала действительно уникальной: все 24 героя - это абсолютно реальные персонажи, выходцы из белорусских мифов и легенд. Ищите новых Бонстиков в магазинах «Евроопт» до 23 сентября.

Новая коллекция Бонстиков, которую представили в воскресенье 26 августа, стала действительно уникальной: все 24 героя - это абсолютно реальные персонажи, выходцы из белорусских мифов и легенд. Ищите новых Бонстиков в магазинах «Евроопт» до 23 сентября.

Новая коллекция Бонстиков, которую представили в воскресенье 26 августа, стала действительно уникальной: все 24 героя - это абсолютно реальные персонажи, выходцы из белорусских мифов и легенд. Ищите новых Бонстиков в магазинах «Евроопт» до 23 сентября.

Новая коллекция Бонстиков, которую представили в воскресенье 26 августа, стала действительно уникальной: все 24 героя - это абсолютно реальные персонажи, выходцы из белорусских мифов и легенд. Ищите новых Бонстиков в магазинах «Евроопт» до 23 сентября.

Новая коллекция Бонстиков, которую представили в воскресенье 26 августа, стала действительно уникальной: все 24 героя - это абсолютно реальные персонажи, выходцы из белорусских мифов и легенд. Ищите новых Бонстиков в магазинах «Евроопт» до 23 сентября.

Новая коллекция Бонстиков, которую представили в воскресенье 26 августа, стала действительно уникальной: все 24 героя - это абсолютно реальные персонажи, выходцы из белорусских мифов и легенд. Ищите новых Бонстиков в магазинах «Евроопт» до 23 сентября.

Новая коллекция Бонстиков, которую представили в воскресенье 26 августа, стала действительно уникальной: все 24 героя - это абсолютно реальные персонажи, выходцы из белорусских мифов и легенд. Ищите новых Бонстиков в магазинах «Евроопт» до 23 сентября.

Новая коллекция Бонстиков, которую представили в воскресенье 26 августа, стала действительно уникальной: все 24 героя - это абсолютно реальные персонажи, выходцы из белорусских мифов и легенд. Ищите новых Бонстиков в магазинах «Евроопт» до 23 сентября.

Новая коллекция Бонстиков, которую представили в воскресенье 26 августа, стала действительно уникальной: все 24 героя - это абсолютно реальные персонажи, выходцы из белорусских мифов и легенд. Ищите новых Бонстиков в магазинах «Евроопт» до 23 сентября.

Новая коллекция Бонстиков, которую представили в воскресенье 26 августа, стала действительно уникальной: все 24 героя - это абсолютно реальные персонажи, выходцы из белорусских мифов и легенд. Ищите новых Бонстиков в магазинах «Евроопт» до 23 сентября.